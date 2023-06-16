Новости часа: Володин прокомментировал решения Путина, озвученные на ПМЭФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума в самые короткие сроки законодательно обеспечит решения Владимира Путина, озвученные на ПМЭФ. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Россия обеспечивает комфортные условия заинтересованным в работе зарубежным компаниям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве на Лужнецкой набережной появятся "зеленые" экологичные бизнес-центры. Это сообщение Москомстройинвеста.