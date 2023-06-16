Израиль может начать поставки своих танков Merkava в Европу – СМИ

Израиль может начать поставки своих танков Merkava в Европу. Переговоры ведут с одной из европейских стран, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Речь идет о снятых с боевого дежурства машинах второго и третьего поколений. Они были произведены в Израиле в 80-х и 90-х годах.

В предполагаемую поставку войдут больше 200 таких танков. Их продажа может принести Иерусалиму несколько десятков миллионов долларов, отмечает издание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.