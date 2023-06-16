Свыше 10 тыс военных в ходе СВО получили выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Более 10 тысяч российских военнослужащих с начала проведения СВО получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Например, за каждый сбитый самолет или вертолет противника заплатили по 300 тысяч рублей. А за каждую уничтоженную единицу бронетехники – по 100 тысяч рублей, заявили в ведомстве.

Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.