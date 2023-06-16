Нидерланды и Дания поставят 14 танков Leopard Украине – СМИ

Киев получит еще 14 танков Leopard от западных партнеров в ближайшее время. Как пишет издание Handelsblatt, Нидерланды и Дания договорились оплатить 14 танков.

Военную технику должен поставить немецкий концерн Rheinmetall. Ранее его генеральный директор заявил, что правительство ФРГ готовится заключить с ним крупный контракт на поставку боеприпасов для ВСУ, стоимость договора может составить миллиарды евро.

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