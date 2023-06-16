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07:45

Политика

Минометы "Тюльпан" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Минометы "Тюльпан" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

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Расчет самоходного миномета "Тюльпан" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении. В течение 15 июня в этом секторе СВО противник лишился двух военных автомобилей и гаубицы "Мста-Б".

240-миллиметровый "Тюльпан" является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет. Благодаря своей мощи он способен справиться с хорошо защищенными объектами, которые не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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