Минометы "Тюльпан" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Расчет самоходного миномета "Тюльпан" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении. В течение 15 июня в этом секторе СВО противник лишился двух военных автомобилей и гаубицы "Мста-Б".

240-миллиметровый "Тюльпан" является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет. Благодаря своей мощи он способен справиться с хорошо защищенными объектами, которые не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями.

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