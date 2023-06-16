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Политика

Российские разведчики показали подбитые на границе с Белгородской областью танки ВСУ

Российские разведчики показали подбитые на границе с Белгородской областью танки ВСУ

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Российские разведчики показали подбитые на границе с Белгородской областью украинские танки. Как сообщили военные, 4 июня на этих танках украинские диверсанты пытались прорваться на территорию региона.

Поврежденную технику в районе Новой Таволжанки сняли с помощью беспилотника во время контрольного облета российско-украинской границы. Неподалеку от подбитых танков замечена ремонтная машина. Ее экипаж пытался эвакуировать поврежденную бронетехнику, но также угодил под артиллерийский огонь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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