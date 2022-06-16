СК проверит информацию о совершении "Азовом" преступлений против детей в Мариуполе

СК проверит информацию мариупольцев о совершении преступлений "Азова" в отношении детей.

В Запорожской области начали выдавать свидетельства о заключении брака российского образца.

А в Минпромторге РФ заявили, что рост цен на инсулин не приведет к его дефициту.

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