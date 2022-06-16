Российские специалисты продолжают разминировать Мариуполь – МО РФ

Российские специалисты продолжают работы по разминированию Мариуполя. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Акваторию и порт уже полностью очистили от взрывоопасных предметов.

ВСУ при отступлении оставили сотни смертельных ловушек, особенно много их было в воде. Для их обезвреживания специалисты использовали уникальный метод, напоминающий ловлю рыбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

