Статус Херсонской области зависит от волеизъявления местных жителей – Песков

Статус Херсонской области, а также некоторых районов Харьковской области зависит от волеизъявления их жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, главная цель России сейчас – защита жителей ДНР и ЛНР.

А в Минобороны заявили, что украинские власти произвели очередную инсценировку в Одессе. В ней участвовали около 10 актеров, в том числе дети. Они были одеты в больничную и гражданскую одежду со следами крови.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

