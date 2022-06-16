Новости последнего часа: Франция поставит Украине шесть артиллерийских установок Caesar

19:30
Париж поставит Киеву шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что 12 артиллерийских установок Caesar уже были отправлены.
Западные коллеги Москвы забыли основы дипломатии, подразумевающие готовность слышать собеседника и искать компромиссы, они демонстрируют полную недоговороспособность. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия готова и далее поддерживать тесные дипломатические контакты на основе взаимного уважения со всеми, кто проявляет встречную заинтересованность.
Россия является поставщиком энергетической стабильности для своих друзей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, в мире потребление газа за пять месяцев 2022 года уменьшилась на 25 миллиардов кубометров, из которых 24 миллиарда кубометров снижения пришлись на страны ЕС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: