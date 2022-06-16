Новости последнего часа: Франция поставит Украине шесть артиллерийских установок Caesar

Париж поставит Киеву шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что 12 артиллерийских установок Caesar уже были отправлены.

Западные коллеги Москвы забыли основы дипломатии, подразумевающие готовность слышать собеседника и искать компромиссы, они демонстрируют полную недоговороспособность. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия готова и далее поддерживать тесные дипломатические контакты на основе взаимного уважения со всеми, кто проявляет встречную заинтересованность.

Россия является поставщиком энергетической стабильности для своих друзей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, в мире потребление газа за пять месяцев 2022 года уменьшилась на 25 миллиардов кубометров, из которых 24 миллиарда кубометров снижения пришлись на страны ЕС.