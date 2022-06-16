Специалисты США на Украине проводили испытания нейромодуляторов – МО РФ

Американские специалисты проводили на Украине испытания нейромодуляторов, которые вызывают необратимые поражения центральной нервной системы. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также, по словам Кириллова, среди жителей и военнослужащих ЛНР и ДНР участились инфекционные заболевания именно тогда, когда Пентагон начал финансировать украинские биологические программы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.