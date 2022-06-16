США не интересуют заключенные американцы, не аффилированные с их госсектором – Захарова

Посольство США не интересуется судьбой заключенных в России американских граждан, которые не аффилированы с их государственным сектором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

При этом общественность в США даже не знает, сколько американцев находятся в российских тюрьмах. Их СМИ об этом им не рассказывают, добавила Захарова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.