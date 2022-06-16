Минобороны РФ показало работу самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Сначала беспилотники засекли замаскированные позиции ВСУ в районе лесополосы. Затем батарея 152-ммллиметровых самоходных орудий нанесла удар.

Стрельба из гаубицы "Мста-С" может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Огонь ведется на расстоянии до 30 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

