Авиация РФ уничтожила три пункта управления ВСУ – МО РФ

Российская авиация уничтожила три пункта управления и пункт ремонта бронетехники ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, российскими средствами противовоздушной обороны в Харьковской области сбит самолет Су-25. Также уничтожены семь украинских беспилотников в Херсонской, Харьковской областях и в районе города Золотое ЛНР.

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