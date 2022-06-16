Минобороны РФ показало работу вертолета Ми-8 по подавлению украинской системы ПВО

Вооруженные силы России активно используют вертолеты Ми-8 для подавления украинской системы ПВО. Работу экипажа продемонстрировало Минобороны.

На борту установлено оборудование, создающее активные помехи. Называется система "Рычаг". Станция обладает достаточной мощностью, чтобы "ослепить" электронику противника на расстоянии до нескольких сотен километров. По сути получается такой невидимый щит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.