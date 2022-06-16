Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев – СМИ

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев. Об этом сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.

СМИ также публикуют фото из поезда, в котором они ехали в Киев. По словам министра-делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Европейский союз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.