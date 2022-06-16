Вышедшие с комбината "Азот" женщины сообщили об иностранных наемниках на заводе

На северодонецком заводе "Азот" среди солдат ВСУ замечены иностранные наемники. Об этом заявили женщины, которые, по их словам, ранее были в бомбоубежищах этого предприятия и слышали иностранную речь.



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