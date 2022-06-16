Британия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека. Причиной называют срыв депортации беженцев в Руанду. Об этом сообщил Daily Telegraph.

В африканское государство планировали отправить семь нелегальных мигрантов из разных стран. Но рейс пришлось отменить после вмешательства Европейского суда по правам человека. В правительстве заявили, что все равно добьются депортации.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон обвинил юристов ЕСПЧ в пособничестве преступникам, которые отправляют беженцев в опасный путь через Ла-Манш. За прошлый год пролив на маленьких лодка пересекли свыше 28 тысяч человек. Большая часть из них – выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

