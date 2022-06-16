Красный Крест обеспокоился возросшей интенсивностью боевых действий в Донбассе

Красный Крест обеспокоен возросшей интенсивностью боевых действий в Донбассе. В Международном комитете обратили внимание на то, что атакам подвергается гражданская инфраструктура, в том числе больницы и учебные заведения.

О том, что происходит в зоне специальной военной операции – в эфире телеканала Москва 24.