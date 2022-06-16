Турция получила от Швеции и Финляндии документы по членству в НАТО, но они далеки от предмета обсуждений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны. Как отметил глава ведомства Мевлют Чавушоглу, Анкара направила новые требования и ждет ответа.

Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Турция заблокировала этот процесс. И уговоры союзников по блоку не действуют. Так, Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что позиция Анкары не изменится до тех пор, пока они не пересмотрят свое отношение к террористическим организациям. К ним Турция относит, например, Рабочую партию Курдистана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

