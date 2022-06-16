Украина постоянно меняет список требуемого от Запада вооружений – постпред США при НАТО

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что список вооружений, который требует Украина, постоянно меняется. Многие страны уже исчерпали свои ресурсы и в блоке пытаются придумать, какую помощь они могли бы оказать украинской армии.

Замминистра обороны страны Анна Маляр заявила, что они получили от стран Запада лишь 10% от необходимого оружия. При этом президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового транша военной помощи на сумму порядка одного миллиарда долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

