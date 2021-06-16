Политолог прокомментировал интервью Владимира Путина

Властям Женевы не хватило флагов России и США, чтобы украсить улицы накануне встречи двух лидеров, так что недостающие пришлось срочно докупать. Сейчас флаги двух стран есть и в аэропорту, и на главном мосту города. В самой Женеве приняты повышенные меры безопасности.



Политолог Александр Асафов, комментируя недавнее интервью российского лидера, сообщил, что сценарий разговора был написан теми, кто инструктировал ведущего. Его задача была вывести ситуацию либо на скандал, либо подтвердить те обвинения в сторону России и Владимира Путина, которые являются мейнстримной частью американской политической повестки.

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