Россиянам рассказали о последних приготовлениях перед саммитом Россия – США

Начала саммита Россия – США ждет весь мир. Встреча состоится сегодня в Женеве, однако для журналистов работа на мероприятии уже началась.

Сейчас в очередь на экспресс-тест на коронавирус выстроились те, кто не привился и заранее не прошел исследования. Только после этой процедуры можно попасть в пресс-центр.

В городе приняты повышенные меры безопасности, доступ для машин и пешеходов перекрыт на набережные Женевского озера, мост Монблан и в парк Ла-Гранж, где и запланирована встреча президентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

