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17:15

Политика

Российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве

Российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве

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Российские военные сообщили, что поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Для этого использовалась гиперзвуковая ракета "Кинжал", пояснили в Минобороны.

В Сети появилось видео именно этого удара, считают эксперты. Камера видеонаблюдения зафиксировала сначала работу американской установки. Дальше раздался мощный взрыв. Это момент, когда российская ракета уничтожает американский Patriot. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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