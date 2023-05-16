Российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве

Российские военные сообщили, что поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Для этого использовалась гиперзвуковая ракета "Кинжал", пояснили в Минобороны.

В Сети появилось видео именно этого удара, считают эксперты. Камера видеонаблюдения зафиксировала сначала работу американской установки. Дальше раздался мощный взрыв. Это момент, когда российская ракета уничтожает американский Patriot. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.