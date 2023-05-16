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Политика

Военные РФ ликвидировали склады боеприпасов под Хмельницким и под Николаевом

Военные РФ ликвидировали склады боеприпасов под Хмельницким и под Николаевом

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Российские военные ликвидировали два склада боеприпасов под Хмельницким и под Николаевом. Россия активно уничтожает вооружение противника, в том числе артиллерию, которую передали украинским вооруженным силам западные страны.

Об успехах российских войск на территории Украины стали писать западные СМИ. Известно, что более трети гаубиц М777, которые были поставлены Киеву, или повреждены, или уничтожены.

ВСУ теряют и самоходные установки. Почти ежедневно сообщается о ликвидации сразу нескольких артиллерийских орудий и РСЗО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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