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Политика

Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Нона-СВК" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Нона-СВК" в зоне СВО

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Минобороны России показало работу расчетов самоходных минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа в зоне проведения СВО. Это оружие ведет стрельбу осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами на дальности до 18 километров.

Корректировка целей происходит в режиме реального времени. Это позволяет уничтожать военные объекты противника минимальным количеством выстрелов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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