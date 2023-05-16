Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Нона-СВК" в зоне СВО

Минобороны России показало работу расчетов самоходных минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа в зоне проведения СВО. Это оружие ведет стрельбу осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами на дальности до 18 километров.

Корректировка целей происходит в режиме реального времени. Это позволяет уничтожать военные объекты противника минимальным количеством выстрелов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.