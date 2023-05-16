ВС РФ уничтожили бронированную машину и 4 военных автомобиля ВСУ на херсонском направлении

Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении боевую бронированную машину и четыре военных автомобиля ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По целям на левом берегу Днепра ударили артиллеристы ВДВ. Они били прямой наводкой из противотанковых пушек "Рапира" по бронетехнике противника и украинской пехоте, которая укрывалась в лесопосадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24