11:15Политика
ВС РФ уничтожили бронированную машину и 4 военных автомобиля ВСУ на херсонском направлении
Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении боевую бронированную машину и четыре военных автомобиля ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По целям на левом берегу Днепра ударили артиллеристы ВДВ. Они били прямой наводкой из противотанковых пушек "Рапира" по бронетехнике противника и украинской пехоте, которая укрывалась в лесопосадках.
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