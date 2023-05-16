В Турции пройдет второй тур выборов президента

В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Почти стопроцентная явка на первый тур в минувшее воскресенье, 14 мая, продемонстрировала накал страстей в обществе.

По сообщениям очевидцев, на некоторых участках даже были замечены драки между сторонниками разных партий. Действующий лидер Реджеп Эрдоган набрал чуть меньше 50% голосов. А его соперник – кандидат от правых и ультраправых Кемаль Кылычдароглу – набрал 45%. Второй тур выборов пройдет 28 мая.