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Политика

В Турции пройдет второй тур выборов президента

В Турции пройдет второй тур выборов президента

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Турецкий президент получил более 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% урн

В ЦИК Турции сообщили об обработке 99% урн

В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Почти стопроцентная явка на первый тур в минувшее воскресенье, 14 мая, продемонстрировала накал страстей в обществе.

По сообщениям очевидцев, на некоторых участках даже были замечены драки между сторонниками разных партий. Действующий лидер Реджеп Эрдоган набрал чуть меньше 50% голосов. А его соперник – кандидат от правых и ультраправых Кемаль Кылычдароглу – набрал 45%. Второй тур выборов пройдет 28 мая.

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