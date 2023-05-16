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Политика

Засевшие в Артемовске солдаты ВСУ рассказали о танковых атаках РФ

Засевшие в Артемовске солдаты ВСУ рассказали о танковых атаках РФ

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Украинские солдаты, засевшие в Артемовске, рассказали о российских танковых атаках и постоянных артобстрелах. Их слова о ситуации в городе опубликовал The New York Times.

Чтобы остановить обстрелы и затормозить штурм самого города, командование ВСУ пытается атаковать российские позиции с юга и севера-запада. Что еще там происходит? И какие настроения в подразделениях ВСУ на передовой?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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