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Политика

Российские войска уничтожили пункт дислокации нацбатальона "Азов" в ДНР

Российские войска уничтожили пункт дислокации нацбатальона "Азов" в ДНР

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Артиллеристы "Южной" группировки войск ударили по пункту временной дислокации нацбатальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) в районе поселка Катериновка в ДНР. Поражены также огневые позиции ВСУ в Белогоровке и городе Часов Яр.

По противнику отработали, в том числе, боевые расчеты установок "Акация". В итоге уничтожен склад с боеприпасами противника, семь военных автомобилей, две артиллерийских позиции и один миномет. Разбита также гаубица Д-30 у поселка Победа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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