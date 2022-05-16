Украинские боевики разместили артиллерию на территории кожвендиспансера в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.

Следственный комитет России намерен изучить документы, свидетельствующие о подготовке Киевом нападения на Курскую область РФ.

100 новых площадок для аренды появилось в столичном онлайн-сервисе "Вместе с культурой".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

