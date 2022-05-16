Националисты удерживают преподавателей и учеников интерната в Святогорске – МО РФ

Преподавателей и воспитанников школы-интерната Святогорска насильно удерживают в подвале. Украинские националисты оборудовали там командный пункт и разместили военную технику с артиллерией. А в Одессе, по данным Минобороны РФ, националисты и СБУ насильно увозят куда-то людей, звонивших на российские номера.

Подробнее о ходе российской спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.

