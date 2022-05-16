ЕС выделит дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине – Боррель

Турция не согласна со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Евросоюз согласовал дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Аэрофлот сообщил, что снизит на 25% стоимость субсидированных билетов в города Дальнего Востока.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

