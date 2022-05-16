Турция не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО – Эрдоган

Турция не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сегодня заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что делегациям из этих стран не стоит даже утруждать себя поездками в Анкару. По его словам, Турция не может согласиться на принятие тех стран, которые ввели санкции против нее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

