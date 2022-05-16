Совет ГД принял решение о выходе России из парламентской конференции Балтийского моря

Совет Госдумы принял решение о выходе России из парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Минобороны России заявило, что украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе населенного пункта Мазановка.

В МВД заявили о создании рабочей группы по содействию соотечественникам, которые хотят вернуться в Россию.