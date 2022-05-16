Премьер Венгрии призвал не превращать НАТО в Антанту

Премьер Венгрии Виктор Орбан напомнил, что НАТО – исключительно оборонительный альянс, который не должен превратиться в Антанту, а поставки вооружений лишь способны приблизить конфликт.

Минобрнауки РФ предложило упростить экзамен для иностранцев при получении вида на жительство.

Генсек ОДКБ Станислав Зась выразил уверенность, что Организация будет прирастать новыми членами.