В РФ дадут адекватный ответ на выпады премьер-министра Польши – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша получит адекватный ответ на выпады премьер-министра страны против России.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Также он сравнил "русский мир" с раковой опухолью.

Производство автомобилей под брендом "Москвич" в столице могут запустить уже в этом году, заявили в Минпромторге РФ.

Ввод жилья в России за четыре месяца вырос на 58%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.