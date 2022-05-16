Яровая: военно-биологическая деятельность США на Украине – это угроза для мира

Военно-биологическая деятельность США на Украине – это угроза для мира. Она требует адекватной и многоуровневой международной оценки. Об этом на очередном заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Сейчас комиссия проводит анализ отчетов США и Украины за последние пять лет по исполнению Конвенции о запрещении разработки и производства бактериологического и токсинного оружия. Благодаря спецоперации теперь есть возможность оценить их достоверность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.