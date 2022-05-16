В районе "Азовстали" ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минпромторг РФ ожидает в 2022 году запуск производства автомобилей под брендом "Москвич" на бывшем заводе Renault Россия, управление которым перешло правительству Москвы.

Центробанк объявил официальные курсы валют на 17 мая. Доллар – 63,44 рубля, евро – 65,82 рубля.

