В МИД РФ заявили о необходимости пересмотра отношений с недружественными странами

Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений РФ с недружественными странами. Об этом заявили в МИД РФ.

Власти Подмосковья поддержат сеть McDonald’s под управлением партнеров из России, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Добрый автобус" для участников программы "Московское долголетие" снова запустили в столице.