Военный эксперт рассказал, какой боевой техникой сбивают украинские беспилотники

В Минобороны России заявили, что военные сбили три украинских самолета и 10 беспилотников. А в Харьковской и Херсонской областях перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, на что способны самолеты Су-24 и Су-25. Также он объяснил, какой боевой техникой сбивают украинские беспилотники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.