Яровая приравняла биолаборатории на Украине к объектам НАТО

Создание США биолабораторий по периметру России можно рассматривать фактически как создание объектов НАТО. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В Москве начались плановые отключения горячей воды.

189 домов построили в Москве по реновации с начала программы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.