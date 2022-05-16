Российские военные уничтожили 10 украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Главы МИД ЕС 16 мая не смогут разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго из-за серьезных разногласий, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЦБ РФ предлагает приостанавливать денежные переводы на два дня, если получатель в списке возможных мошенников.