Столтенберг заявил, что НАТО может ускорить процесс вступления Швеции и Финляндии в Альянс

В НАТО готовы ускорить процесс вступления Швеции и Финляндии в Альянс. Об этом заявил глава блока Йенс Столтенберг. Заявку на членство страны планируют подать 18 мая. Это решение поддерживают США, Канада, Британия, Латвия.

При этом Турция не может смотреть на это положительно. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Что изменится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.