ВС РФ уничтожили свыше 350 целей ВСУ за прошедшие сутки

Российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили свыше 350 целей ВСУ. Об этом рассказали в министерстве роброны.

Российские военные уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили самолет Су-24. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.