Американский сенатор заблокировал решение о выделении Украине помощи на 40 млрд долларов

Конгресс США должен определить судьбу 40 миллиардов долларов, выделенных президентом США Джо Байденом на военную помощь Украине. Пока принятие решения заблокировал один из сенаторов.

Инициативу Байдена раскритиковал и сын бывшего президента Америки. Дональд Трамп-младший считает, что большая часть денег осядет в карманах коррупционеров.

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