В порту Мариуполя начали поднимать затопленные корабли

В порту Мариуполя стали поднимать затопленные корабли. Перед этим российские военные разминировали и очистили прибрежную зону. После боев там остались неразорвавшиеся снаряды, а также растяжки и взрывные устройства. Их все обезвредили. Уничтожили и мины, которые были в воде.

Теперь поднимают суда, затопленные украинскими военными. Уже подняли на поверхность корабль "Лубки" и теплоход "Мокряк". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.