ВСУ заминировали химзавод "Заря" в Рубежном

Вооруженные силы Украины заминировали химзавод "Заря" в городе Рубежном. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Однако саперам удалось заблокировать сигнал, который должен был вызвать детонацию зарядов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.