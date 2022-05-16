В ЕП пригрозили Турции изоляцией, если та заблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Европарламент пообещал Анкаре изоляцию в Североатлантическом альянсе, если Турция будет блокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом заявил лидер ведущей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер.

Накануне МИД Турции заявил, что большинство граждан просят власти не допустить принятия в НАТО Финляндии и Швеции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.