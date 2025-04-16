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16 апреля, 06:45

Политика

Переговоры о сдаче в плен боевиков ВСУ продолжаются в курском приграничье

Переговоры о сдаче в плен боевиков ВСУ продолжаются в курском приграничье

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В курском приграничье продолжаются переговоры о сдаче в плен боевиков ВСУ, которые укрылись в Горнальском Свято-Николаевском мужском монастыре. Несмотря на большие потери, украинское командование отказывается отступать, однако в некоторых местах наблюдается дезертирство.

На уже освобожденных территориях работают саперы, которые осматривают школы, детские сады и жилые дома, на которые целились украинские подразделения. По данным министерства обороны, за сутки российская система ПВО уничтожила 4 управляемые авиационные бомбы и 5 снарядов американской системы HIMARS.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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