В курском приграничье продолжаются переговоры о сдаче в плен боевиков ВСУ, которые укрылись в Горнальском Свято-Николаевском мужском монастыре. Несмотря на большие потери, украинское командование отказывается отступать, однако в некоторых местах наблюдается дезертирство.

На уже освобожденных территориях работают саперы, которые осматривают школы, детские сады и жилые дома, на которые целились украинские подразделения. По данным министерства обороны, за сутки российская система ПВО уничтожила 4 управляемые авиационные бомбы и 5 снарядов американской системы HIMARS.

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